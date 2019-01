O FC Porto garantiu esta terça-feira um lugar na final da Taça da Liga, após vencer, na primeira meia-final, o Benfica por 3-1.

No Estádio Municipal de Braga, onde decorre a final four, Brahimi (24'), Marega (35') e Fernando Andrade (86') fizeram os golos do triunfo portista, com Rafa (31') a apontar o único golo das águias.

Na final, agendada para sábado, os azuis e brancos vão medir forças com o vencedor da outra meia-final, que se joga esta quarta-feira entre Sporting de Braga e Sporting.