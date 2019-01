Sérgio Conceição pede "um milagre" para Emiliano Sala

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, pediu esta terça-feira "um milagre", em referência ao desaparecimento do futebolista argentino Emiliano Sala, um dos ocupantes do avião privado que desapareceu dos radares quando sobrevoava o Canal da Mancha.

"Um grande jogador, um homem enorme. Alguém que dá tudo, no campo como na vida. Incrível dedicação e determinação. Se milagres existem, peço um agora. O meu coração, os meus pensamentos estão contigo, com a tua família e a família do Nantes", escreveu Sérgio Conceição, que treinou o clube francês na época 2016/17, antes de se transferir para o FC Porto, na sua conta oficial no Twitter.

O ponta de lança, de 28 anos, que representa o Nantes desde 2015 e que esta época marcou 13 golos em 21 jogos pela equipa francesa, tinha acabado de assinar pelos galeses do Cardiff, equipa da Primeira Liga inglesa, e fazia a viagem de França para Gales num pequeno avião que desapareceu dos radares na noite de segunda-feira quando atravessava o Canal da Mancha.

A polícia de Guernsey, ilha situada em frente à Costa da Normandia, perto de onde se pensa que poderá ter desaparecido o avião, revelou que neste momento estão envolvidos nas buscas dois aviões, dois helicópteros e um barco.

Até ao momento não há qualquer pista e as condições de buscas na última noite foram muito complicadas, com ondas de dois metros, chuva e pouca visibilidade, situação que melhorou ao amanhecer, mas que se prevê que volte a piorar ao longo do dia.

Na sua carreira, Emiliano Sala passou pelos portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou o Bordéus, o Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.

Lusa