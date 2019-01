Jogos da Liga inglesa vão ter minuto de silêncio por Emiliano Sala

A Liga inglesa de futebol anunciou hoje que todos os jogos do fim de semana serão precedidos de um minuto de silêncio pelo argentino Emiliano Sala e pelo piloto do avião desaparecido, David Ibbotson.

"Como forma de respeito, será observado um minuto de silêncio por Emiliano e David nos jogos deste fim de semana", referentes à 24.ª jornada, anunciou o organismo em comunicado.

O documento fala em "tristeza profunda" pelo fim das buscas pelo avançado argentino e pelo piloto do avião privado, desaparecido na segunda-feira dos radares quando sobrevoava o Canal da Mancha, e endereça condolências às famílias e ao Cardiff, clube que Sala ia representar após se transferir do Nantes.

As autoridades de Guernsey deram hoje por terminadas as buscas pelo avião privado em que seguia o futebolista argentino Emiliano Sala, bem como o piloto David Ibbotson, uma vez que as hipóteses de sobrevivência são "extremamente remotas".

Segundo o capitão David Barker, as operações levaram a um acumulado de 80 horas de trabalho, com recurso a aviões, helicópteros e barcos, até ao momento sem resultados na tentativa de encontrar o avião, o piloto ou o passageiro".

As famílias dos dois passageiros já foram informadas, apontou o capitão, oferecendo condolências e referindo-se à "decisão difícil" de terminar as operações.

Na segunda-feira, o avião privado, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, em que seguiam o avançado Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson desapareceu pelas 20:00 dos radares.

O jogador, de 28 anos, tinha sido recrutado ao Nantes pelo Cardiff por cerca de 17 milhões de euros e ele mesmo se encarregou de marcar o voo, recusando a oferta de transporte oferecida pelo clube galês.

Na carreira, Emiliano Sala chegou a representar os portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou Bordéus, Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.



Lusa