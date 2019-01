Treinador recorda conversa com Emiliano Sala antes da viagem trágica

O Cardiff regressa à competição depois do desaparecimento de Emiliano Sala, que ia reforçar a equipa neste mercado de inverno. O jogo é contra o Arsenal, mas a conferência de imprensa de antevisão do jogo ficou marcada pela memória do jogador. O treinador Neil Warnock falou do ambiente que se vive na equipa e recordou a conversa que teve com Sala poucos dias antes da viagem trágica.