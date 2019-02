Recuperado corpo do avião em que seguia Emiliano Sala

As autoridades resgataram hoje o corpo de um dos passageiros do avião onde viajava o futebolista argentino Emiliano Sala.

A identidade do corpo, que foi encontrado esta segunda-feira, quando os destroços do avião foram localizados no Canal da Mancha, ainda não foi confirmada.

O avião que transportava o atleta de 28 anos desapareceu dos radares a 21 de janeiro, quando o futebolista argentino e o piloto David Ibbotson, de 59 anos, seguiam viagem de Nantes para Cardiff, onde o jogador era esperado, no dia seguinte, para treinar no novo clube.

Sala, que havia assinado por três anos e meio, foi a maior transferência já feita pelo clube galês, que atualmente luta para se manter na Liga inglesa.

O argentino, que iniciou a carreira nos portugueses do FC Crato e representou também o Bordéus, o Orleáns, o Chamois Niortais e o Caen, tinha-se encarregado de marcar o voo, recusando a oferta de transporte oferecida pelo emblema galês.

O jogador tinha sido treinado por Sérgio Conceição, atual técnico do FC Porto, no Nantes, no qual foi companheiro de Sérgio Oliveira, na altura emprestado pelos dragões.