Rui Pinto poderá ser notificado para prestar declarações

Rui Pinto poderá ser notificado nos próximos dias para prestar declarações no caso dos e-mails do Benfica. As autoridades portuguesas já terão requerido o alargamento do mandado de detenção europeu, segundo o Jornal de Notícias. Para já o pirata informático mantém-se em prisão domiciliária na Hungria mas em breve poderá ser extraditado para Portugal.