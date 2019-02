Real Madrid vence Levante com dois penáltis validados pelo VAR

O Real Madrid regressou este domingo aos triunfos e venceu por 2-1 no terreno do Levante, com dois golos de grande penalidade, de Benzema e Bale, para a 25.ª jornada da liga espanhola de futebol, liderada pelo FC Barcelona.

Depois da derrota em casa com o Girona (2-1), o Real Madrid teve de se aplicar para levar de vencida o Levante, com dois golos na conversão de grandes penalidades pelo francês Karim Benzema, aos 43 minutos, e pelo galês Gareth Bale, aos 78, decididos com recurso a VAR (videoárbitro).

O Levante, com o português Rúben Vezo a titular, ainda empatou por Roger Marti, aos 60 minutos, mas não conseguiu segurar o preciso ponto frente ao Real Madrid, que segue na terceira posição, a nove do líder FC Barcelona, que no sábado venceu por 4-2 em casa do Sevilha.

O encontro, que antecede um decisivo duplo clássico do Real Madrid com o FC Barcelona, para a Taça do Rei, na quarta-feira, e para o campeonato, no sábado, chegou ao fim com ambas as equipas reduzidas a dez unidades, depois das expulsões, por duplo amarelo, de Nacho, aos 86 minutos, e Rúben Rochinha, aos 88.

O Atlético de Madrid, que venceu por 2-0 o Villarreal, com golos de Álvaro Morata, aos 31 minutos, e Saúl, aos 89, segue na segunda posição, com 50 pontos, a sete do FC Barcelona e com mais dois do que o 'vizinho' Real Madrid.

O Villarreal ocupa o 18.º posto com 23 pontos, na zona crítica da tabela, os mesmo do Rayo Vallecano, 19.º, a dois do Celta de Vigo, 17.º e primeiro clube acima da linha de despromoção.

O Bétis, com o português William Carvalho no 'onze', venceu em casa do Valladolid, por 2-0, com golos do argelino Aissa Mandi, aos 45+3 minutos, e Joaquin, aos 87, e ascendeu à sétima posição, com 36 pontos, a um do Alavés.

Leganés e Valência, com o português Gonçalo Guedes no banco, empataram a 1-1 e atrasaram nas suas missões de fuga à metade de baixo da tabela classificativa e luta pela perseguição às equipas do pelotão da frente da primeira metade, respetivamente.

O Valência esteve em vantagem quase até ao minuto final, com um golo de Geoffrey Kondogbia, aos 22 minutos, mas o Leganés empatou pelo dinamarquês Martin Braithwait, aos 89.



