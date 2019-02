Benfica goleia Chaves e segue a 1 ponto do FC Porto

O Benfica venceu hoje o Desportivo de Chaves, no Estádio da Luz, por 4-0, no jogo que fechou a 23.ª jornada da Primeira Liga.

Rafa (19'), João Félix (37'), Seferovic (43') e Jonas (90') fizeram os golos do triunfo encarnado.

Com esta vitória, as águias passam a somar 56 pontos, menos um que o líder FC Porto, sendo que os dois primeiros classificados do campeonato defrontam-se na próxima jornada (sábado às 20h30), no Estádio do Dragão.

Já o Chaves, que ocupa a 17.ª e antepenúltima posição, com 19 pontos, recebe na próxima jornada o Santa Clara (domingo às 15h00).