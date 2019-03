O momento em que o autocarro do Benfica é apedrejado no Dragão

A Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto confirmou este sábado o apedrejamento do autocarro do Benfica na chegada ao Estádio do Dragão, antes do jogo com o FC Porto, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, não registando outros incidentes.

"Temos apenas a reportar o apedrejamento do autocarro do Benfica na rua do Relógio. Não conseguimos garantir a extensão dos danos. Confirmamos o apedrejamento apenas do autocarro do Benfica, não temos informação acerca [do possível apedrejamento] da viatura do presidente do Benfica [Luís Filipe Vieira]", afirmou à Lusa o subintendente André Rodrigues.

Indicou ainda que não há qualquer detido, nem mesmo em consequência do apedrejamento, porque só tiveram o conhecimento do mesmo 'à posteriori', assim como nenhum registo de incidentes entre adeptos, sublinhando que "tudo correu bem".

Apesar das palavras do responsável, a Lusa assistiu a um momento de maior tensão entre os adeptos portistas e as forças de segurança, que obrigaram à intervenção da polícia de choque, devido ao arremesso de objetos pirotécnicos.

André Rodrigues disse ainda que, no final da partida, os adeptos do Benfica deverão ficar entre 20 a 30 minutos retidos dentro do estádio e depois serão transportados, em caixa de segurança, para o local onde estão os autocarros.

O FC Porto, campeão e líder da I Liga, e o Benfica, segundo classificado, com menos um ponto, defrontam-se no Estádio do Dragão, no Porto.

Com Lusa