Ronaldo está "melhor fisicamente" do que no primeiro jogo contra Ajax

O treinador da Juventus revelou esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo está em melhores condições físicas para a segunda mão da eliminatória da Liga dos Campeões de futebol frente ao Ajax do que no jogo da semana passada em Amesterdão.

"Está melhor fisicamente, isso é certo. O Cristiano tem uma qualidade extraordinária, que cresce quando chega o momento da partida", afirmou Massimiliano Allegri durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo dos quartos-de-final da Champions, que se disputa na terça-feira em Turim.

Questionado sobre se considera que o Real Madrid teria passado os oitavos-de-final contra o Ajax caso ainda contasse com o astro português na sua fileira, Allegri preferiu jogar à defesa:

"Posso dizer que seria estranho se a Juventus deixasse a Champions com um único golo marcado por Cristiano. Na verdade, ele marcou três ao Atlético de Madrid e um ao Ajax. Felizmente temos o Cristiano".

Sobre o encontro contra os holandeses, que vai ditar quem avança no liga milionária, o técnico italiano assinalou as diferenças entre o Ajax e o Atlético de Madrid (que a Juventus eliminou nos oitavos de final), mas considerou que a formação de Turim tem que jogar com a mesma intensidade com que defrontou os espanhóis.

"Há que entender os momentos da partida. Eles jogaram melhor em Madrid do que em casa, talvez por estarem mais despreocupados. Amanhã temos que ter uma boa prestação, fisicamente, em termos atléticos, e, sobretudo, a nível técnico", sublinhou.

Cristiano Ronaldo lesionou-se na coxa direita ao serviço da seleção portuguesa durante o encontro contra a Sérvia, disputado a 25 de março, e voltou à competição precisamente no jogo contra o Ajax, disputado a 10 de abril, no qual marcou o golo da formação transalpina no empate a uma bola na Arena de Amesterdão.

