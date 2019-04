Juventus de Cristiano Ronaldo eliminada da Liga dos Campeões

A Juventus foi esta segunda-feira eliminada da Liga dos Campeões após perder em casa com o Ajax, por 2-1, na 2.ª mão dos quartos-de-final.

A "Vecchia Signora" até entrou melhor, com CR7 a inaugurar o marcador aos 28 minutos. Mas o emblema de Amesterdão conseguiu operar a reviravolta, com golos de Van de Beek (34') e De Ligt (67'), e alcançou um triunfo suficiente para garantir o apuramento, já que a primeira mão terminou empatada a um golo.

Massimo Pinca

Alberto Lingria

Termina assim o sonho (pelo menos nesta época) de Ronaldo em conquistar a Champions pela Juve. Já o Ajax chega às meias-finais da prova pela primeira vez desde 1997 (na altura caiu nessa fase curiosamente às mãos da Juventus). Vai agora defrontar o vencedor da eliminatória entre Tottenham e Manchester City.

Alberto Lingria

No outro jogo da noite, o Barcelona confirmou a passagem às meias-finais. Depois de já ter vencido o duelo da primeira mão (0-1), em Inglaterra, os catalães voltaram a bater o Manchester United, agora por 3-0, com golos de Messi (2) e Coutinho.

Nas meias-finais, os blaugrana vão medir forças com FC Porto ou Liverpool, que se defrontam esta quarta-feira no Estádio do Dragão.