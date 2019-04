PSG sagra-se campeão francês pela oitava vez

O Paris Saint-Germain conquistou hoje o oitavo título francês de futebol -- sagrando-se campeão pela sexta vez nos últimos sete anos - ao beneficiar do empate 0-0 do Lille no estádio do Toulouse, em jogo da 33.ª jornada do campeonato.



A equipa parisiense vai entrar hoje em campo às 20:00 (hora de Lisboa), para receber o Mónaco, já com a certeza de que não pode ser desalojada da liderança, independentemente do desfecho do jogo com a equipa monegasca, treinada pelo português Leonardo Jardim, e dos restantes cinco até ao fim da época 2018/19.



Num jogo em que alinhou com três jogadores portugueses, o defesa José Fonte, o médio Rui Fonte e o avançado Rafael Leão, o Lille, segundo classificado da liga francesa, foi incapaz de vencer no estádio do Toulouse, 15.º posicionado, o único resultado que impediria o PSG de revalidar imediatamente o título, agora sob o comando técnico do alemão Thomas Tuchel.

Lusa