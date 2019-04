O Governo português, em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude e a Federação Portuguêsa de Futebol, promoveu um vídeo contra a violência no desporto, onde cinco adeptos, em pleno Estádio Nacional, contam os acontecimentos que os marcaram no futebol.

Desde a defesa de Ricardo no Euro 2004, até à glória portuguesa no Euro 2016, o momento mais marcante é contado por um pai que foi à 'bola' com o filho e foi "agredido à saída com pedras e garrafas".

"Agora tenho uma criança que não quer ir ao estádio, só quer ver na televisão", diz no vídeo.