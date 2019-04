"Chuva" de ovos da Páscoa interrompe jogo da Liga alemã

O jogo da 30ª jornada da liga alemã de futebol, que opôs o Wolfsburgo e o Eintracht de Frankfurt, equipa que eliminou o Benfica nos quartos-de-final da Liga Europa e onde joga o portugês Gonçalo Paciência, ficou marcado por uma interrupção devido ao arremesso de ovos da Páscoa e bolas de ténis para o relvado.

Em causa está o horário doo jogo: segunda-feira, 19:30, o que não agradou aos adeptos do Eintracht, como conta o site do mais futebol, uma vez que a distância que separa os adeptos do Eintracht da cidade de Frankfurt é de 369 quilómetros.

Depois dos objetos terem sido retirados do relvado o jogo foi retomado.

A partida terminou empatada, com o resultado de 1-1.