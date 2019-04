Bilhetes para a final da Taça de Portugal à venda a partir de 7 de maio

Os bilhetes para a final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Sporting, serão colocados à venda pelos dois clubes e pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 07 de maio, anunciaram as três entidades.



De acordo com a FPF, os bilhetes serão colocados à venda através do site do organismo, "aos preços de 40 euros (categoria 1), 30 euros (categoria 2) e 20 euros (categoria 3)", e também nas bilheteiras dos estádios do Dragão e de Alvalade.



O FC Porto anunciou, nos canais oficiais, que os ingressos serão colocados à venda na bilheteira nascente, em exclusivo a detentores de lugar anual, sendo que "cada cartão dá acesso à compra de um bilhete e cada pessoa pode adquirir um máximo de dois, mediante a apresentação de dois cartões de detentor de lugar anual com as quotas em dia".



Também o Sporting vai optar pela "venda exclusiva para sócios com gamebox [lugar anual] 2018/19", tendo revelado, através do site oficial, que irá "disponibilizar para venda em bilheteira um número recorde de 10.293 bilhetes".



A final da Taça de Portugal está agendada para 25 de maio, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Lusa