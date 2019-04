Dois jogadores que passaram pelo futebol português feridos no acidente que matou Josef Sural

O angolano Djalma Campos, ex-Marítimo e FC Porto, e Baiano, jogador brasileiro que atuou no SC Braga, eram dois dos seis jogadores do Alanyaspor que seguiam na viatura que teve um acidente que vitimou o internacional checo Josef Sural, quando voltavam do jogo contra o Kayserispor, na Turquia.

Os jogadores sofreram apenas ferimentos ligeiros e o seu estado de saúde é estável, como refere o Jornal da Madeira.

Josef Sural ainda sobreviveu ao acidente, morrendo horas depois no hospital, informou o clube Turco.

Sural, avançado da seleção checa desde 2013 e que contava com 20 internacionalizações pelo país, mudou-se do Sparta de Praga para o Alanyaspor em janeiro.

A morte de Sural levou a Federação Turca de Futebol a decretar a observação de um minuto de silêncio antes do início dos próximos jogos do campeonato.