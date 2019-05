Lopetegui deseja rápidas melhoras a Casillas, que "foi sempre um lutador"

O ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui desejou hoje uma recuperação total a Iker Casillas, depois de este ter sofrido um enfarte do miocárdio, considerando que o futebolista espanhol foi sempre um lutador.

"A mensagem que podemos passar neste momento é o maximo desejo de recuperação. Também preocupação, mas muita tranquilidade, porque parece que as notícias são positivas e que está a recuperar e isso é o mais importante", afirmou o técnico espanhol, em declarações à SportTV.

Lopetegui, que treinou Iker Casillas em 2015/16 no FC Porto, disse esperar "uma total recuperação" e que o guarda-redes consiga "o mais rapidamente possível fazer uma vida normal, que é o mais importante numa situação destas".

"Iker foi sempre um lutador e continuará a ser. Estava em grande forma e fez um ano fenomenal. Esperemos que a recuperação desportiva também seja total", referiu.

O guarda-redes espanhol Iker Casillas está bem e estável, após ter sofrido "um enfarte agudo do miocárdio durante o treino", informou hoje o FC Porto.

Há pouco mais de um mês, Iker Casillas, que faz 38 anos este mês, renovou o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo na última temporada ajudado os 'dragões' a alcançarem o título nacional.

Numa carreira que já dura duas décadas, o guardião conquistou um Campeonato do Mundo e dois Europeus com a seleção espanhola e, ao serviço do Real Madrid, foi cinco vezes campeão de Espanha e levantou três vezes o troféu da Liga dos Campeões.

No seu currículo, Casillas tem ainda um Campeonato do Mundo de clubes e duas Supertaças europeias, além de duas Taças do Rei de Espanha.

Com 167 internacionalizações por Espanha, o guarda-redes entra na lista dos jogadores de sempre que mais vezes representaram a sua seleção.



Com Lusa