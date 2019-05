O médio portista Oliver Torres esteve com Iker Casillas, esta tarde, no Hospitall CUF do Porto, onde o guarda-redes espanhol está internado desde ontem, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio.

Óliver admitiu que Casillas "está bem e animado", depois do "susto" que provocou a todos os jogadores durante a sessão de treino de ontem.