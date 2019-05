Jogo com o Aves "vai ser importante para dar força ao Iker"

O plantel do FC Porto visitou esta sexta-feira Iker Casillas que está internado no hospital desde quarta-feira. No final da visita, Héctor Herrera disse que viu um Casillas tranquilo e bem disposto.

O avançado falou ainda do jogo deste sábado com o Desportivo das Aves e sublinhou que o encontro é importante "para dar força ao Iker".