O treinador do Sporting, Marcel Keizer, desejou recuperação rápida ao guarda-redes espanhol, que sofreu um enfarte do miocárdio na quarta-feira durante o treino da equipa de futebol do FC Porto.

Iker Casillas está a recuperar bem e tem tido cada vez mais visitas. A alta médica só deve ser dada daqui a alguns dias.