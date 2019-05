UEFA admite introduzir sistema de descida de divisão nas competições europeias

A UEFA está a ponderar introduzir o sistema de subida e descida de divisão nas competições europeias de futebol, bem como alargar o número de equipas na Liga dos Campeões, revelou hoje o presidente das Ligas Europeias.

Em declarações aos jornalistas em Nyon, na Suíça, após reunião na UEFA, Lars-Christer Olsson revelou que o organismo apresentou essas propostas, que deverão ter efeito a partir de 2024.

"Existe a intenção de adicionar promoções e despromoções no sistema de competições, que assim teria mais clubes envolvidos", disse o dirigente sueco.

Olsson, que chegou a ser diretor executivo da UEFA entre 2003 e 2007, rejeitou adiantar mais pormenores da reunião, mas acrescentou que as mudanças deverão ser anunciadas no próximo ano pelo organismo que rege o futebol europeu e que serão apresentados aos 55 membros no dia 17 de maio, em Budapeste.

Lusa.