De acordo com o jornal O Jogo, Iker Casillas vai "anunciar em breve" o fim da carreira, depois de, no início do mês de maio, ter sofrido um enfarte do miocárdio que poderá impedi-lo de voltar a competir.

O mesmo jornal avança que a vontade de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, é que o espanhol faça parte da estrutura do clube no futuro.

O guarda-redes renovou contrato com o clube, mas pode estar impossibilitado de o cumprir por motivos de saúde.