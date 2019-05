Sérgio Conceição admite que "seria muito difícil ganhar o campeonato"

Com as decisões guardadas para a última jornada do campeonato, o FC Porto recebeu e venceu o Sporting, mas o resultado não garantiu o título de campeão à equipa portista.

Sérgio Conceição, treinador dos portistas, lamentou o facto de a equipa ter perdido a liderança da tabela a meio do campeonato e de não terem conseguido garantir o "bicampeonato".

O treinador mostrou-se confiante para o encontro com o Sporting na final da Taça de Portugal, afirmando que os dragões têm "um título para vencer na próxima semana".