Sporting pondera queixa contra Sérgio Conceição

O Sporting pondera avançar com uma queixa na Comissão de Instrutores da Liga, com conhecimento do Conselho de Disciplina da federação, contra Sérgio Conceição.

O departamento jurídico do clube de Alvalade está a analisar a situação que envolve o treinador do FC Porto e o guarda-redes leonino Renan no clássico de sábado.

O Sporting alega ter havido uma agressão de Sérgio Conceição ao guarda-redes, em que o treinador terá colocado a mão no pescoço de Renan.

Recorde-se que a confusão se instalou quando, no final do jogo, Corona e Acuña se envolveram pela posse da bola. Na altura, o árbitro Fábio Veríssimo entendeu mostrar o cartão vermelho a Corona, o que levou a uma maior exaltação dos ânimos entre elementos das equipas técnicas e jogadores do Sporting e do FC Porto.