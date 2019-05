O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao treinador de futebol Sérgio Conceição.

O processo surge na sequência da queixa do Sporting sobre a alegada agressão do treinador ao guarda-redes Renan, dos "leões".

O processo não é sumário e por isso o técnico estará no banco do FC Porto na final da Taça de Portugal que se realiza no próximo sábado, no Estádio do Jamor.