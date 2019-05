Vietto assinou por cinco anos com Sporting

Em comunicado enviado à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários, o Sporting CP informou que o argentino Luciano Vietto assinou contrato com o clube com a validade de 5 anos, ficando o jogador com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O clube informou ainda que o Atlético de Madrid, de onde o jogador foi transferido, fica com direito a 50% da verba numa futura transferência.

A trânferência de Vietto faz parte do acordo que o Sporting elaborou com o clube espanhol relativo ao ex-jogador leonino Gelson Martins.