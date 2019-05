Fernando Santos anuncia convocados para a Liga das Nações

Beto, Rui Patrício, José Sá, Rafael Guerreiro, Mário Rui, Rúben Dias, José Fonte, Pepe, Nelson Semedo, João Cancelo, Danilo Pereira, William Carvalho, Rúben Neves, bruno Fernandes, Pizzi, João moutinho, Rafa Silva, Gonçalo Guedes, bernardo Silva, João Félix, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e Dyego Sousa. São estes os 23 convocados para a Liga das Nações, anunciados hoje pelo selecionador nacional Fernando Santos.

João Mário, André Silva e André Gomes ficaram de fora, constituindo por isso surpresas desta convocatória, anunciadas em conferência na Cidade do Futebol, em Oeiras, ao início da tarde.

João Félix, que não vai participar na 22.ª edição do Mundial de futebol de sub-20 que arranca hoje na Polónia, foi chamado para a seleção principal.

Cristiano Ronaldo, que falhou por opção a fase de qualificação, tem lugar reservado entre os 23 convocados.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 5 de junho, no Porto, enquanto a Inglaterra e a Holanda disputam no dia seguinte a outra vaga para o jogo decisivo, em Guimarães.

A final está agendada para 9 de junho, no Estádio do Dragão. Antes, realiza-se o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques.