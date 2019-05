"Lutámos até ao fim e a Taça tinha que ser nossa"

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, que não escondeu a satisfação por ter conquistado dois troféus esta temporada - Taça da Liga e Taça de Portugal - , afirmou que os jogadores tiveram uma "mentalidade incrível" e "lutaram com todas as forças até ficarem sem energia".

Keizer admitiu que a equipa ficou "desiludida depois de sofrer um golo no último minuto" e que foi preciso "mentalizar e concentrar" os jogadores para a marcação dos penáltis.

O Sporting venceu a 17.ª Taça de Portugal depois de derrotar o FC Porto por 5-4. através da marcação de penáltis.