Jorge Jesus perto de assinar pelo Flamengo

De acordo com o site do jornal brasileiro Globo Esporte, o CR Flamengo "intensificou as negociações com Jorge Jesus" de forma a que o técnico assuma a equipa do Brasileirão já no mês de junho, altura do arranque da Copa América.

O Flamengo, que se encontra na sexta posição da tabela, está a ser comandado pelo treinador interino Marcelo Salles desde que Abel Braga, antigo treinador, deixou a equipa quando soube que os dirigentes estavam em contacto com Jorge Jesus, segundo avança o mesmo jornal.

Jorge Jesus, que está sem clube desde janeiro, quando deixou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, também já foi apontado ao SC Braga.