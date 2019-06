Tribunal suíço autoriza Caster Semenya a regressar à competição

A atleta Caster Semenya, duas vezes campeã olímpica na prova de 800 metros, viu o tribunal suíço suspender a regra implementada, no início do mês de maio pela Federação Internacional de Atletismo, que obrigava os atletas a tomar comprimidos para reduzir o nível de testosterona no sangue, caso quisessem competir nas provas internacionais.

Semenya reagiu à decisão do tribunal, em comunicado, agradecendo aos "juízes suíços pela decisão", que lhe permite correr "livremente", avança o site da CNN.

A sul-africana sofre de hiperandrogenia - excesso de androgénios - o que faz com que tenha mais hormonas masculinas no organismo do que é normal. Deste modo, a Federação Internacional de Atletismo implementou esta medida, agora suspensa pelo tribunal, que abrange todas as atletas femininas.

O representante legal da atleta acredita que este é "um caso importante que vai ser fundamental para a aplicação dos direitos humanos das atletas femininas".

Nathi Mthethwa, ministro sul-africano do desporto, também reagiu à decisão do tribunal suíço afirmando que "não vão descansar até que a justiça seja feita".