Willian substitui Neymar na lista do Brasil para a Copa América

O avançado do Chelsea Willian vai substituir o lesionado Neymar na lista da seleção brasileira que vai disputar a Copa América, anunciou esta sexta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Neymar sofreu uma rotura no ligamento do tornozelo direito na última quarta-feira, no particular que o Brasil venceu diante do Qatar (2-0), acabando por ser dispensado dos trabalhos da canarinha.

Perante a ausência forçada do avançado do Paris Saint-Germain, a equipa técnica liderada por Tite chamou Willian, jogador do Chelsea, que conta com 65 internacionalizações e oito golos pela seleção brasileira.

De acordo com a CBF, o extremo dos blues junta-se à comitiva brasileira no sábado, em Porto Alegre, onde, no dia seguinte, a seleção 'canarinha' vai defrontar as Honduras, naquela que será a última partida de preparação antes do arranque da Copa América.

A Copa América vai decorrer entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil.

A seleção brasileira está integrada no grupo A, juntamente com Bolívia, Venezuela e Perú.



Lusa