O programa desportivo espanhol "El Chiringuito de Jugones" captou imagens que mostram João Félix e Jorge Mendes a sair de um restaurante em Madrid, na noite de segunda-feira.

Apesar de o empresário português afirmar que não sabia que o jogador estava no local, é percetível que ambos saem do mesmo estabelecimento.

Está por confirmar, por parte do SL Benfica e do Atlético de Madrid, a venda do jogador pelo valor de 120 milhões de euros.