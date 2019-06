O primeiro angolano a jogar na NBA

A madrugada de sexta-feira ficou marcada pelo 'draft' de 2019 da NBA - liga norte-americana de basquete -, um dos momentos mais importantes do ano, uma vez que os jovens jogadores, que atuam no campeonato universitário, são escolhidos pelas 30 equipas, 15 da conferência Este e 15 da Oeste, para fazerem parte da elite da modalidade na próxima temporada.

Entre as opções estava o angolano Bruno Fernando, de 20 anos, que jogava pela Universidade de Maryland, que foi a 34º escolha, da equipa dos Philadelhpia 76ers.

O poste de 2,08 metros ,natural de Luanda, saiu do 1º de Agosto, clube de basquete da capital angolana, com 16 anos e torna-se agora o primeiro angolano a chegar à principal liga de basquete do mundo.

Em declarações na rede social Twitter, o basquetebolista revelou que "jogar ao mais alto nível sempre foi um sonho" e que neste momento tem "a melhor oportunidade para tornar o sonho realidade".