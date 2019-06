Fernando Pimenta vence e vai direto para a final de K1 1.000 dos Jogos Europeus

O canoísta Fernando Pimenta apurou-se hoje diretamente para a final de K1 1.000 dos II Jogos Europeus, ao vencer a sua eliminatória que tinha outros dois candidatos ao triunfo em Minsk.



O campeão do mundo em título nesta distância, bem como nos 5.000, liderou de principio ao fim e concluiu a prova em 3.30,588 minutos, mais rápido do que o 'anfitrião' Aleh Yurenia, que chegou a 1,003 segundos, e que o dinamarquês René Poulsen, a 1,920.



A final, na qual é provável reencontrar estes dois rivais, disputa-se quarta-feira às 10:00, hora de Lisboa.

Quinta-feira, Fernando Pimenta tem a final direta do K1 5.000.



Ainda hoje, competem na canoagem o K2 Joana Vasconcelos/Teresa Portela, a C2 1.000 Bruno Afonso/Marco Apura, o K1 500 Sara Sotero, e os K4 500 David Varela/Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista e Joana Vasconcelos/Teresa Portela/Francisca Laia/Francisca Carvalho.



Em Minsk2019, Portugal, que em Baku2015 obteve dez pódios, tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, as pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.



Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.



