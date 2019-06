Nélson Oliveira tenta pódio em Minsk2019

O ciclista Nélson Oliveira oferece hoje a Portugal a mais realista oportunidade de medalha nos II Jogos Europeus, no dia em que a canoagem e o futebol de praia entram em ação.

O corredor de 30 anos é especialista no contrarrelógio e um dos candidatos ao triunfo tem no currículo o quarto lugar nos Mundiais de 2017, o sétimo nos Jogos Olímpicos Rio2016 e um terceiro posto num 'crono' da Volta a França em 2016.

Em Baku2015, Fernando Pimenta foi prata em K1 1.000 e 5.000, distâncias nas quais é o atual campeão do Mundo e que vai fazer em Minsk, começando hoje pela mais curta, numa seleção com mais valores para discutir os lugares de pódio, embora o foco da equipa esteja nos Mundiais de agosto, que qualificam para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

A equipa de canoagem tem hoje eliminatórias e semifinais dos 1.000 e 500 metros, esperando-se várias qualificações para as regatas das medalhas.

No futebol de praia, Portugal estreia-se frente à Suíça, que 'esteve' no bronze conquistado em Baku2015, pois no jogo decisivo os lusos venceram os helvéticos por 6-5.

Com nova parceira -- Sílvia Saiote em vez de Ana Rente -, Beatriz Martins procura novo pódio nos trampolins, depois do bronze de há quatro anos.

Portugal, que em Baku2015 obteve 10 pódios, tem neste momento seis medalhas em Minsk: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, as pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.

Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.

Programa para hoje dos portugueses (horas de Lisboa):

Badminton

Singulares masculinos e femininos

07:00-17:00: Fase de Grupos

Sónia Gonçalves e Bernardo Atilano

Canoagem

Eliminatórias

07:00 K1 1.000 M Fernando Pimenta

07:43 K2 500 F Joana Vasconcelos/Teresa Portela

08:17 C2 1.000 M Bruno Afonso/Marco Apura

12:00 K1 500 F Sara Sotero

12:15 K4 500 M David Varela/Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista

12:50 K4 500 F Joana Vasconcelos/Teresa Portela/Francisca Laia/Francisca Carvalho

Meias-finais

13:30 K1 1.000 M Fernando Pimenta (?)

13:59 K2 500 F Joana Vasconcelos/Teresa Portela (?)

14:37 C2 1.000 M Bruno Afonso/Marco (?)

14:52 K1 500 F Sara Sotero (?)

15:25 K4 500 M David Varela/Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista (?)

15:30 K4 500 F Joana Vasconcelos/Teresa Portela/Francisca Laia/Francisca Carvalho (?)

Ciclismo

Estrada - Contrarrelógio

M 11:00-14:15

Nélson Oliveira.

Futebol de praia

Fase de Grupos

12:00 Portugal-Suíça

Atletismo

12:00-20:00

Quartos de final

(Encontro 2)

Portugal, Chipre, Bulgária, Irlanda, Hungria e Dinamarca.

Ginástica

Trampolins

Individual M 13:00-14:50

Qualificação 18:05-18:30

Finais

Diogo Abreu e Diogo Ganchinho.

Sincronizado

F 17:00-17:30 Beatriz Martins e Sílvia Saiote.

A Lusa viaja a convite do Comité Olímpico de Portugal.

Lusa