Portugal goleia Roménia no futebol de praia em Minsk2019

A seleção portuguesa venceu hoje a Roménia, por 8-2, e manteve-se na luta por um lugar nas meias-finais do torneio de futebol de praia dos II Jogos Europeus, que estão a decorrer em Minsk, na Bielorrússia.

Um dia depois da derrota com a Suíça (3-1 após prolongamento), na estreia no Grupo A, Portugal somou a primeira vitória na prova, com João Gonçalves e Belchior em destaque.

Na goleada lusa, Gonçalves bisou, aos oito e 17 minutos, e Belchior imitou mais tarde o seu colega de equipa, aos 32 e 34. André Lourenço, Rui Coimbra, Bê Martins e Jordan Santos também assinaram o seu nome na lista dos marcadores da partida.

Ionut Florea e Iulian Ravoiu fizeram os golos da Roménia, que sofreram novo pesado desaire, depois do 6-1 com a Bielorrúsia na primeira jornada.

Portugal, que foi medalha de bronze em Baku2015, igualou provisoriamente a Bielorrússia no topo do Grupo A, com três pontos, embora a seleção da casa tenha menos um jogo (defronta ainda hoje a Suíça).

Lusa