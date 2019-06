Depois das férias na Grécia e na Riviera Francesa, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez viajaram até Lisboa.

A prova está no Instagram de Sílvia Rizzo que jantou com o casal ao lado do jogador de futebol José Semedo.

"Gente bonita e que merece tudo de bom!", escreveu a atriz na redes sociais. Até ao momento, desconhece-se se a vinda do jogador da Juventus a Portugal se prende por motivos de lazer ou negócios.

