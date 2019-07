Bruno de Carvalho não vai à Assembleia Geral do Sporting

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, não vai estar presente na Assembleia Geral do Sporting, que se realiza este sábado, onde vai ser votada a sua expulsão de sócio do clube de Alvalade.

Os sócios terão de ratificar ou revogar a sanção de expulsão aplicada anteriormente pelo Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting.