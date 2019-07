Desportivo das Aves volta a contar com médio Rúben Oliveira

O Desportivo das Aves, da I Liga de futebol, assegurou esta quinta-feira a continuidade do médio Rúben Oliveira, com opção de compra no final da época 2019/20, por empréstimo do Vitória de Guimarães, confirmou em comunicado o emblema avense.

"Rúben Oliveira é o novo jogador do Clube Desportivo das Aves. O médio, de 24 anos, chega por empréstimo (com opção de compra) do Vitória SC", confirma o Aves, numa nota de imprensa colocada nas suas redes sociais.

Rúben Oliveira, que já trabalha às ordens de Augusto Inácio, disse ao clube avense que espera melhorar o registo da época passada, na qual representou a equipa principal por 24 vezes, tendo ainda marcado um golo.

"É muito bom para mim este regresso. As lesões fazem parte do futebol e o ano passado não fui feliz nesse campo, mas sinto que evoluí muito e sei que esta época vai correr bem. Temos jogadores jovens e isso só pode ser bom. Traz irreverência e coisas novas", disse o médio avense.



Lusa