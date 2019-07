Primeira fase da Taça da Liga terá reedição da final do Campeonato de Portugal

A primeira fase da Taça da Liga de futebol, que esta sexta-feira foi sorteada no Porto, vai colocar frente a frente Casa Pia e Vilafranquense, promovidos à II Liga, que disputaram a final do Campeonato de Portugal, terceiro escalão.

O Casa Pia, campeão do terceiro nível do futebol luso, recebe a equipa que bateu, o Vilafranquense, estreando-se os dois conjuntos no futebol profissional na Taça da Liga antes de jogarem a II Liga, em encontro marcado para 27 ou 28 de julho.

Os seis jogos do arranque da prova não contam ainda com os três clubes despromovidos ao segundo escalão, Desportivo de Chaves, Nacional e Feirense, bem como o terceiro classificado em 2018/19, o Estoril Praia.

Na segunda fase, em que já entram as isentas e as equipas pior classificadas da I Liga e que dá acesso à fase de grupos, o maior destaque vai para os encontros entre primodivisionários Gil Vicente e Desportivo das Aves, bem como o Vitória de Setúbal-Moreirense e o Belenenses-Santa Clara.

- Programa da 1.ª fase (27 e 28 julho):

Académica (II) - Farense (II)

Leixões (II) - Cova da Piedade (II)

Casa Pia (II) - Vilafranquense (II)

Oliveirense (II) - Mafra (II)

Penafiel (II) - Académico de Viseu (II)

Sporting da Covilhã (II) - Varzim (II)



- Programa da 2.ª fase (4 e 5 de agosto):

Feirense (II) - Vitória de Guimarães (I)

Nacional (II) - Desportivo de Chaves (II)

Gil Vicente (I) - Desportivo das Aves (I)

Leixões/Cova da Piedade - Marítimo (I)

Rio Ave (I) - Oliveirense/MafraCasa Pia/Vilafranquense - Boavista (I)

Vitória de Setúbal (I) - Moreirense (I)

Paços de Ferreira (I) - Estoril Praia (II)

Penafiel/Académico de Viseu - Tondela (I)

Belenenses (I) - Santa Clara (I)

Famalicão (I) - Sporting da Covilhã/Varzim

Portimonense (I) - Académica/Farense

Lusa