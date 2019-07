Boletins de voto da AG do Sporting podem ser irregulares

Depois dos sócios de registarem, recebem o boletim que tem, no canto inferior esquerdo, um número identificativo, deixando o voto de ser secreto.

Os sócios do Sporting decidem este sábado se Bruno de Carvalho é expulso do clube lisboeta, ao pronunciarem-se em assembleia geral extraordinária sobre o recurso do ex-presidente, que já anunciou a intenção de não comparecer.