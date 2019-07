Hat trick de Corona em jogo-treino do FC Porto com Nakajima no Olival

O FC Porto continuou este sábado a preparar a época 2019/20, numa sessão com uma goleada ao Recreativo Águeda em jogo-treino, num dia em que o reforço japonês Nakajima já esteve no Olival.

Os 'dragões' contaram com a presença de Nakajima no centro de estágios do Olival, onde fez apenas trabalho específico, um dia depois de ter sido anunciado para as próximas cinco épocas.

Ao contrário de Nakajima (ex-Al-Duhail, Qatar), o avançado cabo-verdiano Zé Luís (ex-Spartak Moscovo, Rússia) fez o segundo treino e já foi utilizado no jogo em que a equipa goleou por 6-0 o Recreativo de Águeda, do Campeonato de Portugal.

Os golos foram apontados por Manafá (10 minutos), Fábio Silva (23), Corona (50, 55 e 74) e Tiquinho Soares (58).

No jogo-treino foram utilizados Diogo Costa, Manafá, Diogo Leite, Diogo Queirós, André Pereira, Loum, Bruno Costa, Romário Baró, Galeno, Fernando Andrade, Fábio Silva, Vaná, Tomás Esteves, Alex Telles, Sérgio Oliveira, Óliver, Otávio, Jesús Corona, Madi Queta, Soares, Zé Luís e Mouhamed Mbaye.

Apenas entregues ao trabalho específico estiveram Nakajima e Danilo Pereira, enquanto o central Pepe, que sofreu ao serviço da seleção uma fratura do omoplata, continua em recuperação e fez treino condicionado.

O treinador Sérgio Conceição ainda não tem o grupo completo, face às ausências de Mbemba, Osorio, Saravia, Marega e Chidozie, que estão ou estiveram ao serviço das respetivas seleções, enquanto Aboubakar apresenta-se na segunda-feira.Os 'dragões' folgam no domingo e regressam ao trabalho na segunda-feira, com três treinos.

O FC Porto já tem três jogos de preparação agendados, com o Fulham (16 de julho, em Albufeira), Bétis de Sevilha (19 de julho, em Portimão) e Getafe ou Portimonense (21 de julho, em Portimão), estando o encontro de apresentação marcado para 27 de julho, frente ao Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, no Estádio do Dragão.

Lusa