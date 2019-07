Ristovski lesiona-se no calcanhar e falha treino do Sporting na Suíça

O defesa macedónio Ristovski lesionou-se esta terça-feira no calcanhar esquerdo, durante o treino do Sporting, que realiza o estágio de pré-temporada de futebol na Suíça, juntando-se aos indisponíveis Battaglia e Rosier.

Segundo informou o Sporting no sítio oficial na Internet, a lesão da "não é alarmante", mas impediu o lateral direito de prosseguir o treino com os restantes 26 atletas sob orientação do treinador holandês Marcel Keizer.

A recuperar das respetivas lesões continuam o argentino Rodrigo Battaglia e o reforço francês Valentin Rosier, apesar de já terem iniciado a "fase de recuperação muscular".

Na quarta-feira, a formação 'leonina' defronta o FC Rapperswill-Jona, no primeiro encontro de preparação, seguindo-se o FC St. Gallen, no sábado.

Lusa