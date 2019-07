O futebolista colombiano Luis Díaz, reforço proveniente do Junior Barranquilla, disse esta quarta-feira que sonhou "em estar num clube grande como o FC Porto" e quer integrar-se "rapidamente" no plantel de Sérgio Conceição.

"Estou contente e agradecido por estar aqui. Sempre sonhei em estar num clube grande como o FC Porto. Agora é trabalhar para fazer as coisas bem e concretizar os objetivos que temos", declarou, citado pelos 'dragões'.

O novo número '7' dos 'azuis e brancos' assinou até 2024 e pretende "ajudar a equipa em tudo" e crescer "como pessoa e como jogador", mostrando-se "muito orgulhoso por vestir a camisola" e com vontade de "ser campeão no final da época".

Depois de ter disputado a Copa América, o internacional colombiano, de 22 anos, chega ao FC Porto, que não revelou o valor da transferência, depois de ter jogado no Barranquilla FC e no Junior Barranquilla, no qual foi duas vezes campeão.

É o quarto reforço dos 'dragões' para a nova temporada, juntando-se ao argentino Renzo Saravia, ao cabo-verdiano Zé Luís e ao japonês Shoya Nakajima.

