Advogado de Bruno de Carvalho diz que métodos do MP fazem lembrar a PIDE

O advogado de Bruno de Carvalho considerou esta segunda-feira que a acusação do Ministério Público (MP) sobre o ataque à academia do Sporting em Alcochete faz lambrar a PIDE.

Nas alegações finais do debate instrutório, que decorreram no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, os advogados dos arguidos do processo de Alcochete consideram que parte das provas não pode ser usada e que não deveria ter sido a GNR a investigar o caso.