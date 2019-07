Casillas assume funções no staff portista enquanto recupera do enfarte

O FC Porto partiu na manhã desta segunda-feira para o Algarve, para a segunda fase da pré-epoca. Com a equipa viajou Iker Casillas que assume, enquanto estiver a recuperar do enfarte, funções no staff portista. O guarda-redes vai assegurar a ligação entre os jogadores, treinador e a direção do clube.