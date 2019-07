Borja apresentou-se na pré-época do Sporting e já treinou com a equipa.

Em falta continuam Coates, Acuña, Diaby, Gelson Dala, Bruno Gaspar e Lumor, que estão ainda de férias.

Esta quarta-feira, a equipa do Sporting está de folga e, na quinta-feira, viajaram para a Bélgica, onde vão jogar com o Club Brugge, no dia seguinte.

O regresso a Portugal está marcado para sábado, dia em que Coates e Acuña juntam-se à equipa orientada por Marcel Keizer.