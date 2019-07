Iuri Medeiros deixa Sporting e assina por quatro épocas com o Nuremberga

O futebolista português Iuri Medeiros assinou um contrato de quatro épocas com os alemães do Nuremberga, informou hoje o clube despromovido à segunda divisão da Bundesliga.

"Iuri Medeiros troca o Sporting por Valznerweiher [a sede do clube em Nuremberga] . O português assinou um contrato de quatro épocas. Em relação às condições da transferência, ambos os clubes acordaram silêncio sobre as mesmas ", refere o Nuremberga.

Iuri Medeiros deixa assim em definitivo o Sporting, depois de ter estado emprestado nas últimas épocas ao Génova e ao Léga de Varsóvia.

O jogador, de 25 anos, formado nos leões, nunca se conseguiu afirmar na equipa principal do Sporting, clube que chegou a utilizá-lo na equipa e que o foi emprestando sucessivamente, com passagens também por Arouca, Moreirense e Boavista.

"O FC Nuremberga é o grande clube e definitivamente pertence à Bundesliga. Nas conversas com responsáveis pude perceber que me identifico totalmente com os objetivos do FCN", disse o jogador português, citado pelo clube alemão.