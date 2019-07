Acuña regressa aos trabalhos do Sporting antes da viagem para Nova Iorque

O argentino Marcos Acuña regressou esta segunda-feira aos trabalhos da equipa de futebol do Sporting, cumprindo exames médicos e testes físicos, no dia em que a equipa portuguesa viaja para Nova Iorque, onde vai defrontar o Liverpool.

Tal como o extremo, também o defesa central Sebastian Coates disputou a Copa América, mas o uruguaio já treinou sob as ordens do treinador Marcel Keizer, juntamente com Bruno Gaspar e Gelson Dala, igualmente regressados, mas da Taça das Nações Africanas de 2019 (CAN2019).

No boletim clínico leonino continuam a constar o médio Battaglia, que recupera de uma intervenção cirúrgica na Argentina, o francês Rosier e o extremo Rafael Camacho, a contas com uma lesão muscular na coxa direita.

O Sporting parte esta segunda-feira às 23:30 para os Estados Unidos, onde volta a treinar na terça-feira e vai defrontar o Liverpool, campeão europeu, na quarta-feira, às 20:05 hora local (01:05 horas de dia 25 em Lisboa), no Yankee Stadium, em Nova Iorque.



