Danilo considera o Krasnodar um adversário "difícil"

O futebolista internacional português Danilo considerou hoje que o FC Porto vai defrontar "uma equipa difícil" na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, lembrando que o Krasnodar já está em competição na Rússia.

"É uma equipa difícil, que já se encontra em competição, mas nós só estamos focados no nosso trabalho. Estamos a trabalhar bem aqui para podermos chegar a esses jogos bem, tanto mentalmente, como fisicamente", disse o médio, em declarações ao site oficial do FC Porto.

Os 'dragões' vão defrontar os russos na estreia na competição, com a primeira mão a disputar-se na Rússia, em 07 de agosto (18:00, horas de Lisboa), e a segunda em 13 de agosto, no Estádio do Dragão (20:00).

Danilo garantiu que não havia preferências para o sorteio de hoje, em Nyon (Suíça), sublinhando que existem sempre equipas muito competitivas.

"Estes sorteios são sempre muito complexos, nunca há preferências. Sabemos que são equipas muito competitivas. Vamos ter tempo para analisar o Krasnodar. Vamos ter também uma viagem complicada até à Rússia, mas vamos estar preparados", garantiu o médio.

Para o internacional português, o jogo de sábado, de apresentação aos sócios, diante do Mónaco, já será um bom teste à capacidade dos vice-campeões nacionais.

"O jogo de apresentação contra o Mónaco já vai ser uma espécie de teste para o jogo frente ao Krasnodar. Vai ser importante para nós e para os adeptos, para estarmos juntos e focados naquilo que é a competição da Liga dos Campeões", acrescentou.

O FC Porto venceu no domingo o Getafe, por 2-1, na final da primeira edição da Copa Ibérica, e Danilo considerou que tem sido uma pré-época com "um grande grupo de trabalho" e boa adaptação dos novos jogadores.

"Temos um grupo muito familiar. Os reforços que chegaram não sentem dificuldades em adaptar-se, focam-se apenas em assimilar aquilo que é o trabalho diário proposto pelo treinador. Os mais novos estão a entrar bem naquilo que é a integração e as ideias do treinador. Está a ser muito positivo", concluiu o médio.

Lusa